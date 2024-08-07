Военкор заявил о сложной обстановке на границе Курской области после попытки прорыва ДРГ

После попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Курской области в ночь с 6 на 7 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) насыщали курское приграничье техникой и личным составом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии