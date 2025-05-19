На Орловщине от врачей прохода нет, а молодёжь вакцинируют к выборам

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». «Ох уж эти сказочники!» Не перевелись ещё врачи на земле орловской! Неожиданное по своей смелости открытие орловцы могли сделать из выступления руководителя Департамента здравоохранения области Александра Альянова.