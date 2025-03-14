В алтайском райцентре восстановили работу отделения почты после жалобы губернатору

Отделение в Усть-Калманке было временно закрыто из-за увольнения сотрудников В райцентре Усть-Калманка Алтайского края восстановили работу почтового отделения, которое было закрыто из-за увольнения сотрудников.
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