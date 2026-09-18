Пожар в СПбГУ: журфак перешёл на дистант на неделю

Дистанционный формат обучения на неделю введён в Высшей школе журналистики СПбГУ. Причиной стал пожар, охвативший 500 квадратных метров кровли здания 17 сентября, проинформировали в пресс-службе вуза.
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