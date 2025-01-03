«Из неудач нужно брать все самое хорошее»: эксперт о том, нужно ли подводить итоги года

Новый год – время, когда многие подводят итоги года и ставят себе новые цели. О том, почему важно погрустить, если что-то не удалось, какой способ для построения планов самый эффективный и что важно делать, чтобы все сбылось, «Татар-информу» рассказала психиатр-психотерапевт Оксана Захарова.