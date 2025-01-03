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Татар-информ

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«Из неудач нужно брать все самое хорошее»: эксперт о том, нужно ли подводить итоги года

«Из неудач нужно брать все самое хорошее»: эксперт о том, нужно ли подводить итоги года

Новый год – время, когда многие подводят итоги года и ставят себе новые цели. О том, почему важно погрустить, если что-то не удалось, какой способ для построения планов самый эффективный и что важно делать, чтобы все сбылось, «Татар-информу» рассказала психиатр-психотерапевт Оксана Захарова.

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