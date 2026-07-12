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Сбежала с одним одеялом, спасла Певцова после гибели сына и оставила сцену: честная история Ольги Дроздовой

Сбежала с одним одеялом, спасла Певцова после гибели сына и оставила сцену: честная история Ольги Дроздовой

Сегодня Ольгу Дроздову все чаще обсуждают не из-за новых ролей, а из-за изменившейся внешности: в свои 60 лет актриса спокойно носит седину и не стремится соответствовать глянцевым стандартам.

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