Астраханская прокуратура помогла 11 участникам СВО, которым первоначально отказали в законной выплате

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Кировского района Астрахани провела проверку по обращению участника специальной военной операции об отказе в назначении выплаты.
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