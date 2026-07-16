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Почти 17 тысяч медиков оформили компенсацию аренды жилья в Подмосковье

Почти 17 тысяч медиков оформили компенсацию аренды жилья в Подмосковье

Мособлдума подводит итоги работы седьмого созыва. Одним из значимых социальных решений стал закон о ежемесячных выплатах медикам на аренду жилья — его приняли в конце 2021 года, а с 2022 года выплаты начали получать работники здравоохранения.

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