Почти 17 тысяч медиков оформили компенсацию аренды жилья в Подмосковье

Мособлдума подводит итоги работы седьмого созыва. Одним из значимых социальных решений стал закон о ежемесячных выплатах медикам на аренду жилья — его приняли в конце 2021 года, а с 2022 года выплаты начали получать работники здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии