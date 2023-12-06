Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Людмила Фирстова (Таран)
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Как релоканты помогают России

Как релоканты помогают России

Писательница Анастасия Миронова рассказывает ужасы про жизнь несчастных, бежавших из России после начала СВО.

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Комментарии
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Иван Агеев
&quot;...к оступившимся...&quot; сдаётся мне?
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11 час.
Александр Симаков
Возможно и так, только я написал, как автор комментария Горшков - отступившим.
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9 час.
Лш
Лариса шумбасова
Ни малейшего сочувствия, жалости к бежавшим. Это их выбор  , их удел. И никакой гуманитарной  катастрофы в России и для россиян  . Уехало убожество моральное! Дышать легче и чище оставшимся.
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3 час.

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