Писательница Анастасия Миронова рассказывает ужасы про жизнь несчастных, бежавших из России после начала СВО.
Как релоканты помогают России
Комментарии
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Иван Агеев
"...к оступившимся..." сдаётся мне?
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11 час.
Александр Симаков
Возможно и так, только я написал, как автор комментария Горшков - отступившим.
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9 час.
Лш
Лариса шумбасова
Ни малейшего сочувствия, жалости к бежавшим. Это их выбор , их удел. И никакой гуманитарной катастрофы в России и для россиян . Уехало убожество моральное! Дышать легче и чище оставшимся.
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3 час.
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