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Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы

Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы

Мэр Москвы Собянин: около 200 мигрантов депортировали из столицы за последние месяцы МОСКВА, 28 авг -РИА Новости.

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Nata
Это все равно , что с танка гайка упала.
Татьяна Тучак
... и завезли 2 миллиона...
Сергей Максимов
200?? Они выселили одну общагу на всю Москву?
Александр Анпилогов
Ну вы даёте! "Одна общага" - раза в 2 побольше будет.
Ваша Светлость
Когалымский оленевод нас за дураков держит? Для Москвы минус 200 чебуреков равно естественной убыли! Выслали 200, приедут столько же, а то и больше! Вопрос должен быть иным - а нужны ли москвичам оранжевые чурки?!! Уверен, большинство не захочет видеть инородцев на столичных улицах...
АНГЕЛ АНГЕЛ
Нарушают закон и участвуют драках ежедневно тысячи мигрантов, гастарбайтеров а выдворили аж 200 чел, это что героический поступок? Ну давайте Собянина наградим орденом сутулого... Сначала сам вел и ведет политику по завозу всей шушеры, в теперь гордится достижениями. Кстати за счет Собянина их депортировали, диаспор или за счет народных бюджетных средств? Мое мнение если бы из Москвы с областью депортировали 5 мил мигрантов и гастарбайтеров за счет политиков, чиновников, диаспор, олигархов и бизнеса которые так старательно их сюда завозили, тогда народ увидел реально, что власть исправляет свои косяки... А с таким рапортом Собянин просто расписался, что власть не способна в его лице навести порядок вместе с Воробьевым в Москве и М.О.... Значит они заинтересованы и имеют с этого свой шкурный интерес..... Одна из их кормушек и бизнес...
валерий соловьев
Штоб он сдох!!
Семенков Александр
Что такое 200 человек? Это х#рня,.. Ой, т. е. НИЧЕГО!!!

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