Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы

Любопытно, однакоПолитикаСобянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы Мэр Москвы Собянин: около 200 мигрантов депортировали из столицы за последние месяцы МОСКВА, 28 авг -РИА Новости.Вернуться к статье87НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNNataЭто все равно , что с танка гайка упала.Татьяна Тучак... и завезли 2 миллиона...Сергей Максимов200?? Они выселили одну общагу на всю Москву?Александр АнпилоговНу вы даёте! "Одна общага" - раза в 2 побольше будет.Ваша СветлостьКогалымский оленевод нас за дураков держит? Для Москвы минус 200 чебуреков равно естественной убыли! Выслали 200, приедут столько же, а то и больше! Вопрос должен быть иным - а нужны ли москвичам оранжевые чурки?!! Уверен, большинство не захочет видеть инородцев на столичных улицах...АНГЕЛ АНГЕЛНарушают закон и участвуют драках ежедневно тысячи мигрантов, гастарбайтеров а выдворили аж 200 чел, это что героический поступок? Ну давайте Собянина наградим орденом сутулого... Сначала сам вел и ведет политику по завозу всей шушеры, в теперь гордится достижениями. Кстати за счет Собянина их депортировали, диаспор или за счет народных бюджетных средств? Мое мнение если бы из Москвы с областью депортировали 5 мил мигрантов и гастарбайтеров за счет политиков, чиновников, диаспор, олигархов и бизнеса которые так старательно их сюда завозили, тогда народ увидел реально, что власть исправляет свои косяки... А с таким рапортом Собянин просто расписался, что власть не способна в его лице навести порядок вместе с Воробьевым в Москве и М.О.... Значит они заинтересованы и имеют с этого свой шкурный интерес..... Одна из их кормушек и бизнес...валерий соловьевШтоб он сдох!!Семенков АлександрЧто такое 200 человек? Это х#рня,.. Ой, т. е. НИЧЕГО!!!Комментировать
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