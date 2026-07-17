14 фактов о городе Павлове на Оке, который прославился на всю Россию

14 фактов о Павлове, который прославился на всю Россию Город с железным характером Более четырех веков истории, огненные испытания, уникальное умение превращать ремесло в искусство — город Павлово неспроста стал известен на всю Россию.
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