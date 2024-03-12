Игрокам «Наполи» пообещали €10 млн за выход в 1/4 финала ЛЧ

Команда нацелена на участие в клубном чемпионате мира 2025 года.фото: sscnapoli.it--> Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заплатит 10 млн евро футболистам, если они смогут вывести команду в 1/4 финала Лиги чемпионов.