Игрокам «Наполи» пообещали €10 млн за выход в 1/4 финала ЛЧ

Команда нацелена на участие в клубном чемпионате мира 2025 года.фото: sscnapoli.it--> Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заплатит 10 млн евро футболистам, если они смогут вывести команду в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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