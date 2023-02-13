Военное обозрение

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ВВС США сбили «неизвестный объект восьмиугольной формы» над озером Гурон

ВВС США сбили «неизвестный объект восьмиугольной формы» над озером Гурон

Очередной «неизвестный объект» американские ВВС сбили в воздушном пространстве США. На этот раз объект, как утверждается, имел форму восьмиугольника и двигался в районе американо-канадской границы близ Великих озёр.

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