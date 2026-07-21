В Следственном комитете дали рекомендации родителям по защите детей от вербовки

С 14 лет подросток может быть привлечен к уголовной ответственности за ряд деяний, которые на старте кажутся "безобидными заданиями" Для предотвращения вовлечения подростков в преступную деятельность и их вербовки родителям необходимо проявлять активное участие в жизни своих детей, заявила заместитель председателя СК России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью kp.