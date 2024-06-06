Европейские страны твёрдо встали на путь перехода из развитых экономик в недоразвитые

Анализ показателей европейской экономики явно демонстрирует болезнь всей системы. Хромает и банковское дело, и промышленность, и даже услуги, которыми всегда так гордилась Старуха Европа, начали скрипеть при ходьбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии