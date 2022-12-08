Сайманов покинет «Рубин». Гендиректором станет начальник из ФНС Сафиуллин («Бизнес Online»)

В «Рубине» в ближайшее время ожидаются перестановки в руководстве. По сведениям «Бизнес Online», Рустем Сайманов покинет пост генерального директора, а сменит его начальник управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Сафиуллин, который будет отвечать за управление финансами и связями со спонсорами.