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Сайманов покинет «Рубин». Гендиректором станет начальник из ФНС Сафиуллин («Бизнес Online»)

Сайманов покинет «Рубин». Гендиректором станет начальник из ФНС Сафиуллин («Бизнес Online»)

В «Рубине» в ближайшее время ожидаются перестановки в руководстве. По сведениям «Бизнес Online», Рустем Сайманов покинет пост генерального директора, а сменит его начальник управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Сафиуллин, который будет отвечать за управление финансами и связями со спонсорами.

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