Мощнейший ракетный удар России по Украине оказался не тем, чем кажется

Не удивлюсь, если кастрюлеголовые возьмут и убьют Трампа, чтобы только демократы остались у власти. Даже америкосы не в курсе. Представляете и в США начнётся война внутри страны. Так что усраина это не только - обезьяна с гранатой, а целый Кинг - Конг, из за которого может ещё где нибудь вспыхнуть.

Стефания Новак

Верхушка Украины своих родичей и детей давно держат заграницей. Им простой народ не жалко. Мне жалко простых людей которые думают что они борются за Украину? Нет они воюют за запад до последнего украинцы. им на столько запудрили мозги, что он совсем ничего не понимают. России не Украину бомбить а англосаксов. Они подстрекатели, они выкупили за бесценок всю землю и недра Украины. Они открыто об этом говорят не стесняясь. Вот они убивают народ. Он им не нужен. Им нужны залежи и земля. неужели они не понимают, что их уничтожают. Чем плохая была жизнь с Россией. Вспомните украинцы, чем вам плохо жилось. А сейчас за что боретесь. посмотрите как живет Крым, Донбасс. Все строятся , пенсии получают, Работают , хорошая зарплата. И ездят и крымчане и жители Донбасских республик заграницу на отдых. Чем вам плохо жилось с Россией?! Подумайте , люди, опомнитесь!