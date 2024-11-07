Генерал Эренель: Турция может отдалиться от Запада из-за Трампа

В Турции предположили, что при правлении Дональда Трампа в США Анкара отдалится от Запада. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессора стамбульского университета Истинье и генерала в отставке Фахри Эренеля.
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