Российская нефть не заметила кризиса в Красном море: армада танкеров идет через Суэц

2 дня назад 3,8K прочитали Крупнейшие контейнеровозные компании мира и владельцы танкеров начинают перенаправлять суда в обход Красного моря, а США создали коалицию по борьбе с атаками хуситов на суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива.