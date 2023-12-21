Российская нефть не заметила кризиса в Красном море: армада танкеров идет через Суэц

2 дня назад 3,8K прочитали Крупнейшие контейнеровозные компании мира и владельцы танкеров начинают перенаправлять суда в обход Красного моря, а США создали коалицию по борьбе с атаками хуситов на суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
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