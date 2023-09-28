18 новых школ и 4 детских сада построят в Красноярском крае до 2026 года

Минобразования края показало список школ, которые построят до 2026 года включительно. В Красноярске в 2024 году сдадут школу в Солнечном на 1100 мест и в микрорайоне «Метростроитель» в Северном на 1280 мест.
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