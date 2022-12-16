Дорожники достроили две разворотные петли на М-7 в Ковровском районе

Трасса стала быстрее, а жизнь местных жителей – удобнее.ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщает о завершении работ на федеральной автодороге М-7 «Волга» по строительству двух одноуровневых развязок с разворотными петлями в Ковровском районе.