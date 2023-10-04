Минпромторг ограничил ввоз китайских авто через параллельный импорт

В Минпромторге ограничили возможности параллельного импорта для китайских автомобилей. С 1 октября 2023 года ведомство запретило подобную схему поставок для машин концернов, которые не ушли из России и продолжают импортировать автомобили официально, сообщает «Российская газета» со ссылкой на участников рынка.
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