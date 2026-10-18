Банк Грузии получил 11 глобальных и региональных наград по итогам второго этапа премии World’s Best Digital Banks and AI in Finance Awards 2026, организованной международным изданием Global Finance.
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