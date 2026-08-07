Нигатив и пилот RDS GP приедут на этап Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту

На треке "Ракета" 9 августа пройдут квалификационные и парные заезды, гонка дронов, автограф-сессия и выставка авиамоделей Четвертый этап Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту пройдет 9 августа 2026 года на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета".
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