Нигатив и пилот RDS GP приедут на этап Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту

На треке "Ракета" 9 августа пройдут квалификационные и парные заезды, гонка дронов, автограф-сессия и выставка авиамоделей Четвертый этап Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту пройдет 9 августа 2026 года на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета".