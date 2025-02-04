Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ на 17,5% за неделю

Заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 17,5%. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. "По итогам 5 недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 17,5% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 761 тыс.