Мэр Смоленска Александр Новиков раскритиковал главу Ленинского района

Глава Смоленска спросил с Дмитрия Великанова за недоработку со сносом незаконных ларьков и отсутствием отчётов о работе в соцсетях Глава Смоленска Александр Новиков раскритиковал за вялый темп работы руководителя территориального управления по Ленинскому району Дмитрия Великанова.