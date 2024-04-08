Мэр Смоленска Александр Новиков раскритиковал главу Ленинского района

Глава Смоленска спросил с Дмитрия Великанова за недоработку со сносом незаконных ларьков и отсутствием отчётов о работе в соцсетях Глава Смоленска Александр Новиков раскритиковал за вялый темп работы руководителя территориального управления по Ленинскому району Дмитрия Великанова.
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