В Бобруйске прошел второй этап молодежного экологического квеста ´Очисти и почувствуй разницу´, в котором приняли участие: Осипович Михаил группа СР-35, Лось Владислав группа СР-35 и Воропаев Сергей группа С-34.
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