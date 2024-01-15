Что входит в ремонт окон?

Ремонт окон в Астане — это сложный и ответственный процесс, включающий в себя ряд этапов и работ. Когда окна становятся старыми, стекла тускнеют, уплотнительные резинки изнашиваются, их функциональность и эстетический вид могут существенно ухудшиться.
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