Военное обозрение

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Представитель командования ВМС США: Российские боевые самолеты и корабли в восточном Средиземноморье ведут себя профессионально

Представитель командования ВМС США: Российские боевые самолеты и корабли в восточном Средиземноморье ведут себя профессионально

Представитель командования американскими ВМС заявил, что «нет существенных изменений» в поведении российских самолетов и военных кораблей в отношении западных военно-морских и воздушных средств в восточном Средиземноморье.

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