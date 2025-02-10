Преподаватель Шутов: не стоит вводить пароли при подключении к общественному Wi-Fi

Стоит реже использовать подобные сети Правильное подключение к общественным сетям Wi-Fi должно минимизировать риски подхватить вирус или потерять личную информацию, сообщил агентству «Прайм» преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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