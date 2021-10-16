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Челнинский шиномонтажник рассказал, когда нужно менять резину

Челнинский шиномонтажник рассказал, когда нужно менять резину

Менять летнюю резину на зимнюю нужно уже на следующей неделе. Об этом заявил шиномонтажник из Челнов Павел Марьянов.

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