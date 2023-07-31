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Эмиль Галимов заработает 25 млн рублей в следующем сезоне по новому контракту со СКА (Metaratings)

30 июля агентство «Winners», представляющее интересы игрока, объявило о подписании нового трехлетнего контракта между Галимовым и петербуржским клубом.

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