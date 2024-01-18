Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш

"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш

Британская разведка серьёзно обеспокоилась громкими заявлениями о необходимости восстановления известного из истории Великой Отечественной контрразведывательного подразделения "Смерть шпионам", эффективно боровшегося с диверсантами.

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Комментарии
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N
Nata
СМЕРШ необходим уже давно. Тем кому ума не дано. хотя бы как предостережение для не совершения необдуманных поступков, а тем кто сознательно нарушает закон достойная кара.
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