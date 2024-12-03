Отто фон Бисмарк: «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских» Итак, призывы Президента РФ Владимира Путина к японскому правительству отказаться от конфронтации и строить отношения на полувековую перспективу в Токио не оценили и, можно сказать, проигнорировали.
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