Инженер TSMC хвастается недавним ростом производительности на 6% до 2 нм, что принесло клиентам «миллиарды экономии»

TSMC собирается начать массовое производство полупроводников по технологическому процессу N2 (2 нм) во второй половине следующего года, а сейчас компания делает все возможное, чтобы отшлифовать технологию с точки зрения снижения вариабельности и плотности дефектов, а значит, и повышения производительности.