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Путин будет участвовать в акции "Елка желаний"

Путин будет участвовать в акции "Елка желаний"

РИА Новости/Михаил Терещенко Президент России Владимир Путин по традиции примет участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний", рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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