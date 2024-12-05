Путин будет участвовать в акции "Елка желаний"

РИА Новости/Михаил Терещенко Президент России Владимир Путин по традиции примет участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний", рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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