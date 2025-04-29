Адонис Мироев избил судью на катке за низкие оценки дочери. Он на Range Rover - ему можно

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Этого отморозка надо судить как за покушение на убийство. Иначе этот геноцид порядочных людей людьми из аулов и кишлаков не остановить. Если этого не сделать, то, боюсь, лет эдак через 30 мы просто превратимся в страну негодяев,порядочные люди будут просто уничтожены.
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