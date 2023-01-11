Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Чемпионат мира по гандболу. 1-й тур. Венгрия сыграет с Южной Кореей, Швеция против Бразилии, другие матчи

12 января пройдут матчи первого тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.  Чемпионат мира по гандболу-2023 Мужчины Польша – Швеция Групповой этап Первый тур  Группа А Краков, Польша Чили – Иран – 20.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх