Путин внёс три кандидатуры на пост главы Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии стартовала формальная процедура смены власти. Владимир Путин внес в региональный парламент три фамилии — и уже 20 сентября депутаты выберут, кто возглавит республику следующие пять лет.
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