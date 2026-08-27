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Мировое обозрение

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Путин внёс три кандидатуры на пост главы Карачаево-Черкесии

Путин внёс три кандидатуры на пост главы Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии стартовала формальная процедура смены власти. Владимир Путин внес в региональный парламент три фамилии — и уже 20 сентября депутаты выберут, кто возглавит республику следующие пять лет.

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