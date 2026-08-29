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Семак выразил недовольство решением судьи в матче «Факел» — «Зенит»: «Свистнул бы раньше — не было бы проблем»

Семак выразил недовольство решением судьи в матче «Факел» — «Зенит»: «Свистнул бы раньше — не было бы проблем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство судейством в гостевом матче 6-го тура РПЛ с «Факелом» из-за удаления защитника петербургской команды Игоря Дивеева на 85-й минуте.

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