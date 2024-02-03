Судмедэксперт рассказал, как в гатчинском доме могла появиться мумия

В доме многодетной вдовы также обнаружили магическую атрибутику. Вдова из Гатчины, которая три года спала вместе с мумифицированным телом своего мужа, оказалась обладательницей таинственной атрибутики Древнего Египта.
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