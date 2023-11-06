Новый сезон в Fortnite установил абсолютный рекорд: королевская битва насчитыва...

Новый сезон в Fortnite установил абсолютный рекорд: королевская битва насчитывает 44,7 миллиона игроковВместе со стартом нового сезона в Fortnite, который вернул оригинальную карту игры, бесплатная королевская битва отмечает новый успех.
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