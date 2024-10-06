Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 717 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nik nik
    Стрелять, 😡 зачем их кормить пожизненноДесятки задержанн...
  • nik nik
    вешать и стрелять😡 СТАЛИНА на них нет. А жальДесятки задержанн...
  • Игорь Калистратов
    Вы правильно назвали причину и основу  хорошей израильской медицину.Вырвали органы. И...

Последняя шутка Пригожина: США ещё долго будут вспоминать ЧВК "Вагнер"

Последняя шутка Пригожина: США ещё долго будут вспоминать ЧВК "Вагнер"

Elena Mayorova/Globallookpress Так бывает… Человека уже нет, а легенды продолжают слагать. В случае с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным наши оппоненты берут всё новые высоты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Действия &quot;провокационные&quot; только и смогли взорвать десятилетиями длящуюся ситуацию. О системе и особых там действиях &quot;скованных одной цепью&quot;, знали все, и о том, что выжить там удавалось не каждому. Честные в основном не задерживались. Но заявить столь громко, бесстрашно и пробиваемым  до печёнок сленгом нашёлся один Пригожин. Грудью бросился на танк. Никто не убедит меня в обратном. И за это ему можно простить всё остальное, в чём там кто-то его обвиняет. Хотя кто обвиняет? Судьи кто? Или противники, или  завистники, или несведущие. Пригожина не только будут вспоминать, его не забудут. Он уже вошёл в историю не только страны, хотят этого или нет.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх