Последняя шутка Пригожина: США ещё долго будут вспоминать ЧВК "Вагнер"

Надежда Белугина

Действия "провокационные" только и смогли взорвать десятилетиями длящуюся ситуацию. О системе и особых там действиях "скованных одной цепью", знали все, и о том, что выжить там удавалось не каждому. Честные в основном не задерживались. Но заявить столь громко, бесстрашно и пробиваемым до печёнок сленгом нашёлся один Пригожин. Грудью бросился на танк. Никто не убедит меня в обратном. И за это ему можно простить всё остальное, в чём там кто-то его обвиняет. Хотя кто обвиняет? Судьи кто? Или противники, или завистники, или несведущие. Пригожина не только будут вспоминать, его не забудут. Он уже вошёл в историю не только страны, хотят этого или нет.