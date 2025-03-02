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Регион 29

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СК займётся проверкой пожара в Онежском районе

В ночь на 1 марта в Онеге произошел пожар в частном деревянном доме, где проживала семья из четырех человекВ ночь на 1 марта в Онеге произошел пожар в частном деревянном доме, где проживала семья из четырех человекВ огне, напомним, погибли два человека — 80-летний мужчина и 58-летняя сожительница его сына.

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