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Татар-информ

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Татарстанские школьники могут выиграть смартфон на конкурсе по знанию ПДД

Татарстанские школьники могут выиграть смартфон на конкурсе по знанию ПДД

Принять участие в конкурсе по безопасности дорожного движения могут юные татарстанцы в мобильном приложении «Я — школьник».

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