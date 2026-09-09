МЧС: В Свердловской области от паводка освободились 20 участков

В Свердловской области за прошедшие сутки от паводковой воды освободились 20 приусадебных участков и один низководный мост, сообщает МЧС.
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