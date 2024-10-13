Историческую тропу «Сергиев скит» отрыли в пригороде Калуги

Около музейно-выставочного центра «Сергиев скит» открыли одноименною историческую тропу. Её протяженность составляет около 500 метров, а полный прогулочный маршрут 1,5 километраОколо музейно-выставочного центра "Сергиев скит" открыли одноименною историческую тропу.
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