Медведев назвал бредом слухи о нацеленности России на Европу

У России нет никаких военных целей в отношении Европы. Такое заявление в ходе поездки в Сибирский федеральный округ сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает RT.
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