Премьер-министр Катара: Израиль препятствует заключению соглашения по Газе

Израиль препятствует заключению соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа. С соответствующим заявлением выступил руководитель правительства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии