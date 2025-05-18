Расход топлива как у мопеда, запас хода как у дизеля: в Китае сфотографировали суперэкономичный Geely Galaxy, способный проезжать более 2000 км на баке бензина

Ресурс Autohome опубликовал шпионские фотографии нового седана от Geely Galaxy. Судя по надписям на тестовом автомобиле, новинка сможет похвастаться расходом топлива на уровне 2 литров на 100 км при разряженной батарее, а общий запас хода превысит 2100 километров.