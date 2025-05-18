iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

34 подписчика

Свежие комментарии

  • Иван Николаев
    Японцы одновременно выпустили три лимитированных серии. Вот кросстрек, плюс импреза, плюс леворг. Кросстрек, конечно,...Представлен новый...
  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...

Расход топлива как у мопеда, запас хода как у дизеля: в Китае сфотографировали суперэкономичный Geely Galaxy, способный проезжать более 2000 км на баке бензина

Расход топлива как у мопеда, запас хода как у дизеля: в Китае сфотографировали суперэкономичный Geely Galaxy, способный проезжать более 2000 км на баке бензина

Ресурс Autohome опубликовал шпионские фотографии нового седана от Geely Galaxy. Судя по надписям на тестовом автомобиле, новинка сможет похвастаться расходом топлива на уровне 2 литров на 100 км при разряженной батарее, а общий запас хода превысит 2100 километров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх